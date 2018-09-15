"الصندوق العقاري" يمول 20 ألف مستفيد .. "والإسكان": 20 مشروعا تدخل حيز التنفيذ

كشف خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن استفادة نحو 20 ألف مستفيد من قوائم الصندوق حتى الآن، حيث تم دعمهم عن طريق برنامج التمويل المدعوم بنسبة 100 في المائة شهريا.

وأشار خلال إطلاق الدفعة التاسعة من برنامج سكني 2018 أمس في الرياض إلى أن الصندوق يستهدف بنهاية العام الجاري رفع العدد إلى أكثر من 20 ألف مستفيد.

وفي رد على "الاقتصادية"، بشأن تحصيل القروض المتعثرة البالغة نحو 32 مليار ريال، قال "إن هناك مبادرات جديدة يعمل عليها الصندوق بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية بشأن القروض المتعثرة".

وذكر أن نسبة المستفيدين من خدمة "عجِّلها" بلغت نحو 33 في المائة من إجمالي الموجودين في قوائم الانتظار.

بدوره، أفصح محمد الغزواني المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان، في رد على "الاقتصادية"، عن دخول 20 مشروعا سكنيا حيز التنفيذ من إجمالي 54 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جهته، قال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، "إن وزارة الإسكان تسعى إلى تمكين المواطن من الحصول على السكن الذي يتوافق مع رغباته وقدراته المالية"، لافتا إلى أن هناك خمسة خيارات متنوعة تتيح الفرصة لجميع المستفيدين حرية الاختيار مع ما يتناسب معهم سواء فيما يتعلق بالوحدات السكنية الجاهزة التابعة للوزارة أو المشاريع الأخرى المتمثلة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي يتم بناؤها في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن الدفعة التاسعة من برنامج "سكني" لعام 2018 الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، بينما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مقر المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة التاسعة تم تخصيص 5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، فيما جاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 685 أرضاً في منطقة الرياض، و2657 في منطقة مكة المكرمة، و5200 في منطقة عسير، و650 في منطقة تبوك، و521 لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان بـ 620 أرضاً، إضافة 773 في منطقة الجوف، و105 في منطقة الباحة، أما مستفيدو صندوق التنمية العقارية فيتوزعون على جميع مناطق المملكة، حيث خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدينة المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 في منطقة الباحة.

وحول خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق فقد شملت 1924 في منطقة الرياض، و1950 في منطقة مكة المكرمة، 2355 في المنطقة الشرقية، و515 في منطقة عسير، و463 في المدينة المنورة، و382 في القصيم، و266 في منطقة حائل، إضافة إلى 145 في منطقة تبوك.

وفي ختام المؤتمر الصحافي تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين في منطقة الرياض هما مرسية في الرياض بـ 5590 وحدة سكنية، وشركة أوراك في الرياض لتوفير 371 وحدة سكنية لمستفيدي الوزارة.

من جهته، أوضح محمد بن سعود الغزواني المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان أن استمرار برنامج "سكني" في توفير مزيد من الخيارات السكنية لتمكين المواطنين من تملك المساكن التي تلبّي رغباتهم، مؤكداً أن البرنامج يواصل سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل تصاعدي، من خلال ضخ مزيد من الوحدات المتنوعة، بأسعار تراوح بين 250 و750 ألف ريال بمساحات وخيارات متنوعة، وفي بيئة سكنية متكاملة، إلى جانب الخيارات الأخرى المتنوعة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول 2020 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.

وبين أن برنامج "سكني" مستمر في تسليم مزيد من الوحدات السكنية في مختلف مشاريع الوزارة الجاهزة حيث تم أخيرا تسليم عدد من المستفيدين في كل من الزلفي والخرمة، لينضما بذلك إلى القنفذة والعيينة وصبيا وعرعر والدوادمي وثادق والخبر والمبرز وغيرها من المشاريع.

وأفاد بأن برنامج "سكني" يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة خمسة خيارات، هي مشاريع الوزارة الجاهزة، ومشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص ويتم تسليمها خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام كحد أقصى، والأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمستفيدين بحسب رغباتهم، والقرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وذلك لتسريع حصول المواطنين على الخيارات السكنية في الوقت المناسب لهم، وتقليل فترات الانتظار إلى أقل من ثلاثة أعوام.

بدوره، قال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية "إن هذه الدفعة من القروض العقارية البالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار"، منوّهاً بحرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات.

وأشار العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع المصارف والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير الخيارات كافة أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.