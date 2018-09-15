جدة تستضيف الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية في 21 سبتمبر

يستضيف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اجتماعات الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية بمحافظة جدة في 21 سبتمبر الجاري، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جياني ميرلو، وجمع كبير من الإعلاميين من مختلف قارات العالم.

وثمن رئيس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي دعم المملكة العربية السعودية للإعلام الرياضي، وتسهيل إقامة جميع الفعاليات التي تساعد على النهوض بالحركة الإعلامية في المجال الرياضي .

وبهذه المناسبة قدم سطام السهلي جزيل الشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، ولرئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي على دعمهما الكبير وحرصهما على استضافة اجتماعات الكونغرس الآسيوي، وتقديم جميع التسهيلات لدعم مساعي النهوض والارتقاء بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية من جديد لتجاوز العقبات والعراقيل التي عطلت مسيرة العمل داخل الاتحاد في العامين الماضيين ، مشددا على أن الاتحاد الآسيوي قطع خطوات كبيرة لتنفيذ رؤيته الشاملة لتحقيق أهداف الأعضاء في التطوير، وتحسين وضع الاتحاد في الفترة المقبلة.