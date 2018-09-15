"ناسا" تطلق قمرا اصطناعيا لقياس التغيرات في الصفائح الجليدية للأرض

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قمرا اصطناعيا مناخيا يستخدم أشعة الليزر لقياس التغيرات في الصفائح الجليدية للأرض من الفضاء.

وسيتمكن القمر الاصطناعي (أيس سات - 2)، الذي أطلق اليوم السبت من قاعدة ناسا في كاليفورنيا ، من قياس ارتفاع التضاريس على الأرض ، مما يساعد العلماء على تتبع أنماط مثل ذوبان الأنهار الجليدية.

وسترسل أشعة الليزر القوية عبر القمر الاصطناعي 10 آلاف نبضة في الثانية إلى سطح الأرض. وبناءً على الوقت الذي تستغرقه النبضات للعودة إلى القمر الصناعي ، سيتمكن العلماء من حساب ارتفاع الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية والحياة النباتية.

وكان قمر اصطناعي مماثل (أيس سات )، قد تم استخدامه بين عامي 2003 و .2010

وأُطلق القمر ( أيس سات - 2) على متن الصاروخ (دلتا 2) الذي يعمل منذ .1989 وتم إطلاق هذا الصاروخ أكثر من 150 مرة سابقا بنسبة نجاح 7ر98%، حسب ناسا.

وتم استخدام صواريخ "دلتا 2" في إرسال مهام للفضاء بما في ذلك "فينيكس مارس لاندر" ، بالإضافة إلى جميع مهام نظام تحديد المواقع (جي بي إس) التشغيلية ، فضلا عن مهام تجارية.