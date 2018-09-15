نمو ناتج النفط الخام الصيني لأول مرة منذ نوفمبر 2015

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم السبت، نمو ناتج النفط الخام الصيني بنسبة 2% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، مسجلاً أول نمو شهري منذ شهر نوفمبر 2015.

وقالت المصلحة إن ناتج النفط الخام وصل إلى 16 مليون طن الشهر الماضي، فيما تم تكرير 50.3 مليون طن منه، بارتفاع بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر الصين أحد أكبر مشتري النفط الخام في العالم ، حيث يأتي أكثر من 60 بالمئة من إجمالي استهلاكها للنفط الخام من الواردات. واستوردت الصين 39.4 مليون طن من النفط الخام في شهر أغسطس الماضي، بارتفاع بنسبة 12.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتسعى الصين إلى زيادة ناتج النفط الخام المحلي إلى 200 مليون طن بحلول العام 2020، بينما تسعى لجعل قدرة إمدادها من الغاز الطبيعي تتجاوز 360 مليار متر مكعب.