منح الشهيدين آل راكة واليامي البكالوريوس الفخرية في الهندسة من جامعتيهما في أمريكا

منحت الولايات المتحدة الأميركية الشهيدين المبتعثين ذيب اليامي وجاسر آل راكة شهادة البكالوريوس الفخرية في التخصصات الهندسية عبر جامعتيهما، وذلك في حفل أقيم بجامعة ويسترن نيو انجلاند في ولاية ماساشوستس، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سامي السدحان، والملحق الثقافي بالسفارة الدكتور محمد العيسى، والقنصل العام في نيويورك خالد الشريف، وذوي الشهيدين إضافة إلى عدد من الأساتذة الأكاديميين والجالية الإسلامية في الولاية.

ومنحت جامعة ويسترن نيو انجلاند الشهيد جاسر آل راكة رحمه الله شهادة البكالوريوس الفخرية في قسم الهندسة المدنية، فيما منحت جامعة هارتفورد الشهيد ذيب اليامي رحمه الله شهادة البكالوريوس الفخرية في قسم الهندسة.

وعد الدكتور العيسى ما قام به الطالبان الشهيدان من عمل بطولي لهو خير مثال على تمثيل المبتعثين السعوديين القيم الإسلامية والسعودية الأصيلة، ومساعدة الأخرين قدر الإمكان، مثنياً على مبادرة الجامعتين في منح الشهيدين البكالوريوس الفخرية نظراً لعملهما البطولي، وتأكيداً على الاهتمام الأميركي بالطلبة السعوديين في جامعاتهم.

وأكد الملحق الثقافي اهتمام ورعاية المملكة العربية السعودية بأبنائها المبتعثين في أنحاء العالم، سائلاً الله تعالى للشهيدين المغفرة ولذويهم الصبر والسلوان.

بدوره، أعرب رئيس جامعة ويسترن نيو انجلاند الدكتور أنثوني كابريو، عن تقدير الجامعة والمجتمع الأكاديمي كافة للعمل البطولي الذي قام به الشهيدان والتضحية بأرواحهما من أجل إنقاذ الطفلين من النهر.