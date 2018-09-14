الأسعار المقررة لتذاكر قطار الحرمين.. 75 ريالا للسياحية و95 لرجال الأعمال

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن أسعار تذاكر قطار الحرمين الشريفين قبل طرحها بشكل رسمي، إذ تقرر أن تبلغ سعر الرحلات للدرجة السياحية بين محطتي مكة المكرمة والمدينة والمنورة 75 ريالا، بينما تكون للرحلات بين محطتي المدينة المنورة وجدة 60 ريالا، ومضاعفتها للذهاب والعودة.

وأوضحت المصادر أن قيمة تذاكر درجة رجال الأعمال بين محطتي قطار مكة المكرمة والمدينة المنورة 95 ريالا للاتجاه الواحد، لتبلغ إجمالي قيمة تذكرة الذهاب والعودة على هذه الدرجة 190 ريالا.

فيما تبلغ قيمة التذكرة على درجة رجال الأعمال بين محطتي قطار المدينة المنورة وجدة 75 ريالا للاتجاه الواحد، لتصل قيمة التذكرة للذهاب والعودة 150 ريالا.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأسعار ستكون لمدة شهرين من الافتتاح المتوقع لمشروع قطار الحرمين في 13 المحرم الجاري.

وفيما يتعلق بمواعيد الرحلات خلال هذه الفترة، فستكون الثامنة صباحا والعاشرة صباحا والواحدة ظهرا والخامسة مساء، بإجمالي أربع رحلات في اليوم الواحد.

وتكمن أهمية مشروع قطار الحرمين في مواجهة تنامي عدد الحجاج والمعتمرين من الخارج والداخل، وتخفيف الضغط والزحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، وتوفير الراحة والأمان والسرعة الذي يوفرها السفر بالقطارات.

ومشروع قطار الحرمين السريع هو أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة، وتشمل أحد مكونات المشروع تأمين قطارات سريعة بأحدث التقنيات وبكامل التجهيزات.