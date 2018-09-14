اليوان الصيني ينخفض بعد فرض ترمب رسوم جمركية على الصين

واصل اليوان الصيني انخفاضه مقابل الدولار في التعاملات الخارجية اليوم الجمعة في الوقت الذي ذكرت فيه بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1613 بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان في التعاملات الخارجية 0.45 بالمئة إلى 6.876 يوان مقابل الدولار. وفي المقابل، واصل مؤشر الدولار مكاسبه ليرتفع 0.33 بالمئة إلى 94.830.