مباحثات التجارة وقطاع التكنولوجيا يقودان أسهم أوروبا للصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بقيادة قطاعي التكنولوجيا والسيارات بعدما قفزت الأسواق الآسيوية بفعل آمال المحادثات التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين، بينما تألق سهم إنفستك المتخصصة في إدارة الأصول بعد الإعلان عن عملية اندماج.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ويتجه إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في سبعة أسابيع.

وقفز سهم إنفستك 12 بالمئة ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشرين ستوكس وفايننشال تايمز 100 البريطاني بعد أن قالت الشركة إنها ستفصل ذراع إدارة الأصول وتُدرجه بشكل مستقل.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين حيث ارتفع 0.7 بالمئة بعدما قفز سهم أبل في وول ستريت. وزاد مؤشر قطاع السيارات 0.6 بالمئة.