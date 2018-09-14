الأسهم الأمريكية ترتفع بقيادة أبل وسط انحسار مخاوف التجارة

قاد سهم أبل انتعاشا في قطاع التكنولوجيا وعزز مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة اليوم الخميس في حين انحسرت المخاوف التجارية بعد أن رحبت الصين بالدخول في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 147.07 نقطة بما يعادل 0.57 بالمئة ليصل إلى 26145.99 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.56 نقطة أو 0.43 بالمئة مسجلا 2901.48 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 48.74 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 8002.97 نقطة.

