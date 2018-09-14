سفير لندن لـ"الاقتصادية": 160 ألف تأشيرة لسعوديين في 2017 .. وآلية جديدة لتسهيل الإجراءات

قال لـ "الاقتصادية" سايمون كوليس؛ السفير البريطاني في الرياض، إن هناك آلية جديدة لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات للطرفين، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات الصادرة في السعودية لدخول بريطانيا بلغ نحو 160 ألف خلال العام الماضي 2017.

وأوضح السفير كوليس عقب تدشينه مركز التأشيرات البريطاني الجديد في الرياض أمس أن التفاصيل والآلية الخاصة بتسهيل إجراءات التأشيرات ستعلن وتنشر تفاصيلها لاحقا.

ويأتي هذا الحديث بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء الماضي الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وبريطانيا بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

وأشار السفير البريطاني إلى أن هذه المذكرة ما هي إلا جزء لتسهيل إجراءات التأشيرات للزوار من الجهتين خاصة رجال الأعمال حيث يتم إصدار التأشيرة داخل الحدود.

وبين، أن هذا الموضوع تمت مناقشته خلال برنامج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا قبل ستة أشهر في آذار (مارس) الماضي خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية بين البلدين، مؤكدا أهمية السعودية لبريطانيا.

وحول مميزات مركز التأشيرات الجديد، أوضح أنه سيقدم تسهيلات استراتيجية وزيادة عدد الخدمات المقدمة للزوار ورجال الأعمال والطلاب.

ولفت إلى أنه تم إصدار التأشيرات خلال الفترة الماضية في خمسة أيام بدلا من 15 يوما للطلبات العادية، وبالإمكان الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة من خلال الخدمات التقنية والرقمية للخدمات الإنسانية والعاجلة لرجال الأعمال والمرضى، مبينا أنه يمكن توفير خدمات البصمات الرقمية من المنازل وعبر المكاتب من أجل تسريع الخدمات.

من جهته، قال فاناي مالهوترا؛ المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين، إن تأسيس المركز الجديد جاء لاستقبال طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي البريطانية.

وألمح إلى أن عدد التأشيرات سيزيد خلال السنوات المقبلة في ظل تطور العلاقة المستمر بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والبعثات التعليمية وزيارات رجال الأعمال المستمرة لتنفيذ مشاريع استثمارية بين البلدين وتوجه بريطانيا إلى دول المنطقة خاصة السعودية عقب انفصالها من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المركز يخدم أيضا راغبي السفر إلى دولة أستراليا، مستخدما أدوات التقنية الحديثة في إنهاء إجراءات المراجعين خلال وقت وجيز.

وفي سياق ذي صلة، أشارت تقارير حديثة من مكتب التجارة الخارجية البريطانية إلى أن السعودية وبريطانيا حددتا طموحات لبناء علاقات تجارية واستثمارية بقيمة 65 مليار جنيه استرليني (90.29 مليار دولار) في السنوات المقبلة، واصفة هذا الوضع بأنه دعم للثقة بالاقتصاد البريطاني.

وذكرت التقارير أن العلاقات التجارية البريطانية السعودية تجاوزت 2.3 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الخمس الماضية، كما تقدر تجارة السلع والخدمات في 2016 بنحو تسعة مليارات جنيه استرليني.

وأكدت أن بريطانيا ستحصل على فرصًا هائلة في السعودية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نتيجة لمشاريع وخطط "رؤية 2030" الطموحة.