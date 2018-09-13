"نمو" ترتفع 2.8 % .. والسيولة الأدنى منذ إطلاق السوق

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2.8 في المائة لتغلق عند 2592 نقطة رابحة 71 نقطة. وتراجعت قيم التداول 97 في المائة بنحو 3.7 مليون ريال لتصل إلى أدنى مستوى منذ إطلاق السوق عند 97 ألف ريال، بمعدل 1.8 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 98 في المائة بنحو 281 ألف سهم لتصل إلى 4.1 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.02 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 20 في المائة بنحو 13 صفقة لتصل إلى 52 صفقة. وارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 25.20 ريال، مقابل استقرار البقية.

وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 29 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 29 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 25 ألف ريال.