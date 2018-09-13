أعلنت سلسلة متاجر "وول مارت" الأمريكية اليوم الخميس موافقتها على الاستحواذ على شركة "كورنر شوب" المتخصصة في توصيل الطلبات من المتاجر الكبرى والصيدليات ومتاجر الغذاء المتخصصة في المكسيك وشيلي عبر الإنترنت.
وأشارت "وول مارت" إلى أن الصفقة تمثل استثمارا إضافيا من جانبها في مجال توصيل الطلبات، كما أنها خطوة مهمة في اتجاه توسيع وجودها في أمريكا اللاتينية.
كانت "وول مارت" وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم قد استثمرت مؤخرا في شركة "دادا جيه.جي داوجيا" في الصين وعقدت تحالفا استراتيجيا مع سلسلة "باكوتين" في اليابان.
وقالت "جوديث ماكينا" الرئيس التنفيذي لشركة "وول مارت إنترناشيونال" إن الخبرات الرقمية والتكنولوجيا والإمكانيات التي تمتلكها شركة كورنرشوب، ستعزز قوة أعمالنا الناجحة في المكسيك وشيلي وتوفر لنا المعرفة بالأسواق الأخرى التي نعمل فيها.
في الوقت نفسه، ذكرت "وول مارت" إن شركة "كورنرشوب" ستواصل العمل كمنصة مفتوحة لخدمة مختلف متاجر التجزئة، مع التوسع في تسليم المواد الغذائية ومستحضرات الرعاية الصحية والسلع المعبأة للعملاء في المكسيك وشيلي.
وتتوقع وول مارت إتمام الصفقة بنهاية العام الحالي.
- "وول مارت" تستحوذ على متاجر البقالة "كورنر شوب" مقابل 225 مليون دولار
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- "وول مارت" تستحوذ على متاجر البقالة "كورنر شوب" مقابل 225 مليون دولار
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