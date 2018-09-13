لندن تهدد أوروبا: إما التوصل لاتفاق وإما عدم دفع 44 مليار يورو فاتورة "بريكست"

هدد دومينيك راب وزير بريكست البريطاني مجددا أمس، من أن بلاده لن تسدد كامل فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست.

وقال راب لإذاعة بي بي سي، "إحدى تبعات مثل هذا الاحتمال ستكون بوضوح أننا لن ندفع الأموال المتفق عليها في إطار اتفاق الخروج"، في إشارة إلى اتفاق تمهيدي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بين الأوروبيين والبريطانيين وينصّ على أن تسدد لندن فاتورة بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني (44 مليار يورو)، وفقا لـ"الفرنسية".

وأشار راب إلى أن المملكة المتحدة تعلم بالطبع التزاماتها القانونية، مضيفا "لست أقول شيئا لم أقله في قاعة المفاوضات أو لن أقوله مباشرة لأصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن الأمر معروف جيدا من الجانبين".

واعتبر أن من غير المحتمل عدم التوصل إلى اتفاق، لكن في حال حصل ذلك، فلن يكون في إمكان الاتحاد الأوروبي أن ينتقي عناصر المحادثات التي تناسبه، خصوصا تسديد الفاتورة.

وتذكر هذه الصيغة بتلك التي استخدمها الأوروبيون الذين يشددون بانتظام على أن البريطانيين لا يمكنهم "الانتقاء" بين قواعد الاتحاد الأوروبي لإعداد اتفاق حول الخروج.

ومن المفترض أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول القمة الأوروبية يومي 18 و19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لتنظيم بريكست لكن المفاوضات تراوح مكانها ما يثير مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق.

وفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام مواصلة المفاوضات حتى أواسط تشرين الثاني (نوفمبر).

ومسألة الخلاف الرئيسية بين الجانبين لا تزال الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال القادة الأوروبيين خلال قمة غير رسمية في سالزبورج (النمسا) في 20 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وترأست رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا خاصا لحكومتها أمس، لمناقشة إمكانية ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي مع التكتل، وفقا لـ"الألمانية".

وشددت ماي على التزامها الكامل بالتفاوض في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولكنها تعتقد أنها يجب أن تضع خطط طوارئ في حال ثبت أنه من المستحيل التوصل لاتفاق.

وقال راب "في ظل وجود ستة أشهر حتى انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نكثف استعداداتنا لعدم التوصل لاتفاق حتى يمكن لبريطانيا الاستمرار في الازدهار بغض النظر عن نتيجة المفاوضات".

وأضاف "هذه الملاحظات الفنية جزء لا يتجزأ من نهجنا المنطقي والعملي للاستعداد لكل النتائج".

وأكد أن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يزال إلى حد كبير النتيجة الأكثر احتمالا.