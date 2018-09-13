مانشستر سيتي يحقق إيرادات تفوق 500 مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى في تاريخه

تعهد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي بمواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية والمالية مع بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما أعلن النادي اليوم الخميس عن تحقيق إيرادات تفوق 500 مليون جنيه استرليني (655 مليون دولار) لأول مرة في تاريخه.
وقال سيتي في تقريره السنوي لموسم 2017-2018 إنه حقق إيرادات بلغت 500.5 مليون جنيه إسترليني بزيادة قدرها 44 في المئة خلال خمس سنوات.
وأضاف النادي أنه حقق أرباحا للعام الرابع على التوالي وهذه المرة بلغت 10.4 مليون جنيه إسترليني مع ارتفاع كبير في نسبة الأجور مقابل الإيرادات بلغ 52 في المئة.
وقال المبارك الذي يرأس مجلس إدارة سيتي منذ شراء جهات إماراتية للنادي في 2008 في بيان "هدفنا مواصلة تحقيق الإنجازات بناءا على سجل العام الماضي. نحن دائما نرغب بالمزيد. ورحلتنا ما زالت في بدايتها، وهناك أهداف كثيرة نسعى لتحقيقها.
"ليس هناك أدنى شك بأننا نتطلع لمزيد من التحديات في هذا الموسم والمواسم القادمة وسنعمل بالطبع بالمستوى ذاته من الالتزام والإصرار الذي كنا عليه خلال السنوات العشر الماضية".
وختم حديثه قائلا "سيُسجَّل موسم 2017-2018 ضمن تاريخ إنجازات النادي ويعود ذلك للأداء المميز الذي شهدناه خلال ذلك الموسم. نحن فخورون إلى أقصى الحدود بالعمل الرائع الذي يحققه المدرب بيب جوارديولا واللاعبون وطاقم العمل الذي يبذل قصارى جهده ويعمل دون توقف لتقديم الدعم اللازم".
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