رئيس بنك إنجلترا المركزي : سأفعل ما بوسعي لدعم وإنجاح عملية البريكست

أكد رئيس بنك إنجلترا المركزي مارك كارني على أنه سيقوم بكل ما بوسعه لدعم وإنجاح عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) وذلك بعد تمديد فترة رئاسته للبنك حتى يناير 2020 بعدما كان مقررا مغادرته منتصف العام المقبل 2019. وقال كارني في خطاب موجه إلى وزير الخزانة البريطاني، سأفعل ما بوسعي لدعم وإنجاح عملية البريكست. يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدعم بقاء كارني في منصبه حتى العام 2020 على اعتبار تحقيق بعض الاستقرار أثناء عملية الانفصال من الاتحاد الأوروبي وبعده.