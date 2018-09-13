حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي

تمكّنت الدوريات البرية بقيادة حرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية من إنقاذ مواطنين إماراتيَي الجنسية بعد تعرض مركبتهما إلى عطب في إطاراتها بمنطقة نائية على "طريق الشيبة - بطحاء الدولي". وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه بعد ورود بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بالمديرية العامة لحرس الحدود من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض عن تعرض سيارة يستقلها شخصان للعطل على "طريق الشيبة - بطحاء الدولي"، تم تحديد موقعهما، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لهما، مشيراً إلى أنه لَم يتعرض أي منهما لأذى - ولله الحمد -. ودعا المتحدث الرسمي لحرس الحدود جميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع تعليمات الأمن والسلامة وتوخي الحذر وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.