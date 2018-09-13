الذهب مستقر والأنظار على محادثات تجارية بين الصين وأمريكا

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغته في الجلسة السابقة، في ظل آمال بشأن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين، لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب. وبحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1205.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 31 أغسطس آب عند 1208.48 دولار أمس الأربعاء. وربح المعدن الأصفر 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة له في يوم واحد منذ 24 أغسطس آب. وأرسل مسؤولون أمريكيون كبار دعوة إلى نظرائهم الصينيين لإجراء اجتماع آخر بين الجانبين بشأن التجارة مما يثير تكهنات بشأن تغير في سياسة واشنطن. وشجع خلاف تجاري مستمر منذ أشهر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي استنادا إلى اعتقاد بأن الولايات المتحدة ستتحمل الخسارة الأقل في النزاع. وانخفضت أسعار الذهب نحو 12 بالمئة منذ ارتفاع سجلته في أبريل نيسان في ظل تصاعد توترات التجارة العالمية وبضغط من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 94.927. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 14.24 دولار للأوقية.