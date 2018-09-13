علاوات مربان الفورية في نوفمبر تبلغ أعلى مستوى خلال 2018

قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن العلاوات الفورية لخام مربان النفطي الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في نوفمبر تشرين الثاني بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2018 بفضل طلب قوي في آسيا.

وأضافوا أن بي.تي.تي التايلاندية اشترت شحنة عبر عطاء بعلاوة تتراوح بين 40 و50 سنتا بالمقارنة مع سعر البيع الرسمي للخام.

وهذه أعلى علاوة منذ عملية تداول مسجلة في ديسمبر كانون الأول 2017.

وذكرت المصادر أن خفضا كبيرا في سعر البيع الرسمي للنفط وقوة هوامش تكرير نواتج التفطير المتوسطة عززا الطلب على الخامات العالية الكبريت قبيل ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء.