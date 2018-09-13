توقف نفط إيران في عرض البحر .. والصادرات تنخفض 280 ألف برميل يوميا

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن صادرات إيران من النفط انخفضت 280 ألف برميل يوميا في أغسطس مقارنة مع يوليو إلى 1.9 مليون برميل يوميا، كما أعلنت الوكالة أن إنتاج إيران النفطي انخفض 150 ألف برميل يوميا على أساس شهري في أغسطس إلى 3.63 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2016.

تقف ناقلتان تحملان مكثفات إيرانية، وهي نوع من الخام الخفيف جدا، في الخليج العربي منذ نحو شهر مع انخفاض الطلب على النفط قبل العقوبات الأمريكية.

وأفادت عدة مصادر بالقطاع وبيانات ملاحية أن الناقلتين، اللتين تحملان معا نحو 2.4 مليون برميل من مكثفات بارس الجنوبي، تقفان في السواحل الخليجية منذ أغسطس آب بعدما أوقفت كوريا الجنوبية وارداتها من إيران بينما انخفض الطلب الصيني خلال الصيف.

كما أظهرت البيانات أن عدد السفن المحملة بالنفط الإيراني وترسو قبالة ميناء التحميل في جزيرة خرج وحقل سوروش النفطي يرتفع أيضا مع تراجع عدد مشتري الخام الإيراني. وتقف ثلاث ناقلات عملاقة قادرة على حمل مليوني برميل منذ عشرة أيام أو أكثر، بينما تنتظر أربع أخرى منذ أقل من أسبوع.