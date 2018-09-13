«العمل» لـ"الاقتصادية" : فتح التحقيق في إغلاقات المحال التجارية مع توطين 4 أنشطة

بعد يوم من إغلاق المحال التجارية أبوابها بالتزامن مع سريان قرار توطين أربعة أنشطة في منافذ البيع، توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفتح تحقيق تجاه هذه المحال المغلقة.

وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الوزارة فضل عدم ذكر اسمه، إن الفرق التفتيشية التي تم تشكيلها من وزارات العمل والتجارة والشؤون البلدية والداخلية، رصدت إغلاق العديد من المحال التجارية، وسيتم التحقق في أسباب ذلك حال استمراره لتتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة. وفي جدة، رصدت جولة للصحيفة استمرار العديد من المحال التجارية في الأنشطة المستهدفة للتوطين، شملت محال الأواني المنزلية، ومحال الدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، وكذلك محال الأثاث المكتبي والمنزلي، إغلاقها لليوم الثاني على التوالي. أما في الرياض، فقال لـ "الاقتصادية" سطام الحربي وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن نسبة الالتزام بقرار التوطين مع تطبيق القرار في أربعة أنشطة خلال اليوم الأول تعتبر جيدة.

وأشار خلال جولة بمرافقة الصحيفة إلى "وجود بعض المخالفات التي تعتبر نسبيا محدودة ولا تؤثر في الهدف من هذا القرار، ونتطلع إلى زيادة رفع الوعي لدى أصحاب العمل وزيادة التوطين".

وحول وجود الكادر الشبابي، أكد أن معظم المحال التي تم زيارتها خلال الجولة التفتيشية في الرياض شوهد العديد من الشباب والشابات العاملين في أنشطة مختلفة، منهم الطلاب الجامعيين ومن يبحثون عن فرص العمل من عدة سنوات وتم توظيفهم خلال الأيام الماضية.

وأوضح أنه من خلال استطلاعات الزيارة كان هناك صدى جيد من العملاء والمتسوقين، وتعاون واضح من الجميع، موضحا أن هذه التفاصيل تشكل الحافز لأصحاب العمل وستدعم الاقتصاد السعودي من ناحية توفير الوظائف وتسويق منتجات صاحب العمل.

وفي الباحة، أسفرت جولة ميدانية نفذها مفتشو وزارة العمل البارحة، بمشاركة وكيلا الوزارة للتوطين وللتفتيش وتطوير بيئة العمل، في أسواق طيبة الواقعة في شمال مدينة الرياض، عن ضبط عدد من المحال المخالفة في أول يوم من تطبيق قرار توطين منافذ في المرحلة الأولى، حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات، وتطبيق عدد من الغرامات التي تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال، في وقت شوهد فيه التزام من أغلب المحال الموجودة في الأسواق ذاتها، وستواصل الفرق التفتيشية تكثيف الزيارات للتأكد من تنفيذ القرار في الأسابيع المقبلة.

كما نفذ فرع وزارة في منطقة الجوف، جولات تفتيشية أسفرت عن ضبط مخالفات لقرار توطين منافذ البيع.