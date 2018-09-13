«نمو» تفقد 62 نقطة .. وقيم التداول تقفز 995 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2.4 في المائة لتغلق عند 2520 نقطة، فاقدة 62 نقطة بنسبة 2.4 في المائة. وارتفعت قيم التداول 995 في المائة بنحو 3.4 مليون ريال لتصل إلى 3.8 مليون ريال، بمعدل 58 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 785 في المائة بنحو 253 ألف سهم لتصل إلى 285 ألف سهم، بمعدل تدوير 1.7 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 71 في المائة بنحو 27 صفقة لتصل إلى 65 صفقة. وتراجعت خمسة أسهم مقابل استقرار البقية. وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 45 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 172 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 87 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 79 ألف ريال.