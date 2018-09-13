الأسهم السعودية تزيد وتيرة تراجعها لتهبط للجلسة الثالثة على التوالي

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي مع تزايد في وتيرة الانخفاض لتغلق عند 7635 نقطة فاقدة 57 نقطة بنسبة 0.75 في المائة.

وجاء التراجع بضغط من "المصارف" بقيادة سهم "الأهلي". وحتى الآن السوق فوق مستويات 7552 نقطة وهي أدنى ما وصلت إليه في الأسبوع الماضي، والإغلاق دونه سيعزز من النظرة السلبية للسوق، ما يدفعها إلى مزيد من التراجع، لذا الحفاظ على تلك المستويات في جلسة اليوم مهم لإبقاء فرص ارتداد السوق للأعلى.

الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7693 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7726 نقطة رابحا 0.44 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7600 نقطة فاقدا 1.2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7635 نقطة فاقدا 57 نقطة بنسبة 0.75 في المائة، وارتفعت السيولة 16 في المائة بنحو 326 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 31 في المائة بنحو 24 مليون سهم متداول لتصل إلى 104 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 21 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 86 ألف صفقة.

أداء القطاعات



ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 0.49 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.35 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.28 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 731 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 669 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 254 مليون ريال.

أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 16 ريالا، يليه "بنيان ريت" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 9.40 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بدجت السعودية" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 26.30 ريال، يليه "اتحاد الخليج" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 13.30 ريال، وحل ثالثا "الكابلات" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 23.36 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 18 في المائة بتداولات 407 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 348 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة بقيمة 197 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية