إحكام وضع «ساكلر» مالكة شركة العقاقير .. تحت الحصار

عندما صعد ريتشارد ساكلر إلى المسرح في اجتماع شركة بيردو فارما السنوي في كانون الثاني (يناير) 2000، كان في مزاج منتعش.

كان عقار أوكسيكونتين OxyContin، وهو مسكن ألم أفيوني تنتجه الشركة، في طريقه إلى تحقيق مبيعات بقيمة مليار دولار في ذلك العام.

وقال حينئذ: "معا، نستحدث شيئا جديدا، خاصا ومختلفا. وقد حققنا حتى الآن أشياء مذهلة".

لم يكن الدكتور ساكلر أو الدكتور ريتشارد، كما هو معروف داخل شركة بيردو يقول "إن العائلة قد كسبت مبلغا فاحشا من التصنيع وتسويق المواد الأفيونية".

وتقدر "فوربس" صافي ثروتها، وكلها مستمدة من مصالحها في مجال الأدوية، بنحو 13 مليار دولار.

قلة من الأدوية هي التي ينتهي بها الأمر أن تثبت أنها مربحة إلى هذه الدرجة، والأدوية التي تكون مربحة كثيرا ما يغلب عليها أن يتم تطويرها من قبل شركات الأدوية الكبرى. عقار أوكسيكونتين يحتل مكانة خاصة، لأن تطويره لم يكن على أيدي فريق من العلماء والتنفيذيين المشهورين عالميا، بل من قبل الدكتور ريتشارد وأعضاء آخرين من عشيرة ساكلر: والده وعمه وأشقاؤه وأقاربه. لم يكن دواء رائعا وقصة نجاح أمريكية عظيمة فحسب، بل كان شأنا عائليا، من جهة أخرى.

قال الدكتور ريتشارد لجمهوره في عام 2000، وفقا للجوانب البارزة من الخطاب الذي اطلعت عليه صحيفة "فاينانشيال تايمز": "أنتم جزء من أسطورة قيد الإعداد".

من هذا الباب، تبين أيضا أنه على حق – لكن ليس بالطريقة التي تخيلها.

لقد كانت عائلة ساكلر ترجو أن يتم تذكرها كواحدة من السلالات الخيرية الكبرى – نسخة حديثة من عائلة روكفلر – على اعتبار أنها تبرعت بجزء كبير من الثروة التي حققتها من صناعة الأدوية، إلى صناعة الفنون والعلوم.

اليوم، تزين كلمة "ساكلر" عشرات المتاحف وصالات العرض في جميع أنحاء العالم. إلا أن اسم العائلة أصبح ملوثا أيضا بسبب ارتباطه بأزمة الأفيون الأمريكية، وسط اتهامات بأن "أوكسيكونتين"، أكثر من أي دواء آخر، هو المسؤول عن إشعال واحدة من أسوأ أوبئة الصحة العامة في العصر الحديث.

في عام 2016، تسببت الجرعات الزائدة من الأفيون في الولايات المتحدة في وفاة أكثر من 42 ألف شخص.

مارك شالوس، المحامي في مكتب ليف كابرازر Lieff Cabraser الذي عمل في بعض القضايا الكثيرة ضد "بيردو"، يتحدث بصراحة وبلا مواربة عندما يتعلق الأمر بمسؤولية عائلة ساكلر.

يقول "إن العائلة اكتسبت مبلغا فاحشا من التصنيع وتسويق المواد الأفيونية". وتقدر "فوربس" صافي ثروتها، وكلها مستمدة من مصالحها في مجال الأدوية، بنحو 13 مليار دولار.

ويقول: "إذا كان هناك أي شخص عليه مسؤولية أخلاقية، فهم الأقرب إلى أن يكونوا في مركز الدائرة". الأسرة رفضت التعليق.

مع احتدام الأزمة، ظل أفراد عائلة ساكلر هادئين بشكل لافت للنظر حول دورهم، حتى بعد أن أدى مقال نشر وقرئ على نطاق واسع في مجلة "نيويوركر" في العام الماضي، إلى تدقيق جديد في العلاقة بين أعمالها الخيرية والثروة الناتجة عن تصنيع عقار أوكسيكونتين.

لا يمكن لأحد أن ينكر حجم أعمالهم الخيرية: مختلف أفراد الأسرة كانوا في غاية السخاء، بل ومبالغون في عطاياهم، بحيث إنه من الصعب العثور على مجال من الفنون أو العلوم لم يصل إليه تبرع من عائلة ساكلر.

في المملكة المتحدة، يظهر اسم ساكلر في مجموعة من المعالم الثقافية، بما في ذلك معرض في سربنتين، وفناء في متحف V & A، ومركز تعليمي في معرض الصور في دولويتش، ومصعد في متحف تيت للفن الحديث، ومكتبة في جامعة أكسفورد.

في نيويورك، حيث يجب على المحسنين دفع مبالغ أكبر بكثير لإظهار أسمائهم في الأضواء الساطعة، يحتوي متحف متروبوليتان على جناح ساكلر، في حين يوجد لدى متحف جوجنهايم والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، مراكز تعليمية تحمل العلامة التجارية للعائلة.

ومع ذلك، فإن محاولة العائلة تجنب التعامل مع ملكيتها لـ"بيردو" أثناء حضورها للسهرات الاجتماعية وقص الشرائط، أدت إلى اتهامهم بالنفاق وتوجيه التهم إليهم بأنهم "يستخدمون الفن لتنظيف" سمعتهم الملوثة.

يقول مستشار سابق توقف أخيرا عن العمل مع العائلة: "لديهم هذا الاعتقاد المضلل بأن بمقدورهم عزل الأسرة عن الأزمة، لأنهم أفراد يتصرفون بالأصالة عن أنفسهم ويحافظون على الهدوء". ويتساءل: "هل هم جادون؟ لا يمكنني أخذ طفلي إلى متحف من دون رؤية أسمائهم على الجدار".

يقول مساعد سابق آخر شغل أخيرا منصبا كبيرا في "بيردو" إن الأسرة تعاني "تنافرا معرفيا"، حيث يريدون أن يتم الاعتراف بهم، باعتبارهم يعملون من أجل الصالح العام مع تجنب المساءلة عن تعاملاتهم التجارية.

ويقول: "هم يريدون أن يكونوا رعاة في جامعات هارفارد وكولومبيا وييل. ويريدون لاسم العائلة أن يكون في أعين الجمهور. ثم بعد ذلك يشتكون عندما تتم محاسبتهم. هل تريدون رأيي؟ إن كنتم لا تحبون أن يدقق الناس في أخباركم وشؤونكم، فنصيحتي هي ألا تضعوا اسم العائلة على جناح في متحف اللوفر".

ربما تعترك عائلة ساكلر من أجل المشي على هذا الحبل المشدود بين الشأن العام والخاص لفترة أطول بكثير.

في حزيران (يونيو) الماضي، حول المدعي العام في ولاية ماساتشيوستس تركيز المعركة القانونية من شركة بيردو إلى العائلة نفسها عن طريق رفع دعوى قضائية أوردت أسماء ثمانية من ساكلر كمدعى عليهم: الدكتور ريتشارد، ووالدته بيفرلي، وابنه ديفيد، وشقيقه جوناثان، وعمته تيريزا، وأبناء وبنات عمه، كاتي، وإيلين ومورتيمر ديفيد الفونس.

وتزعم الشكوى أن أفراد العائلة، الذين هم أعضاء أو كانوا أعضاء في مجلس إدارة شركة بيردو "أشرفوا وشاركوا في مؤامرة مميتة وخادعة لبيع المواد الأفيونية".

تنفي شركة بيردو والأسرة هذه المزاعم. تشير الشركة إلى أن عقار أوكسيكونتين كان – ولا يزال – معتمدا من إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية الأمريكية، وأن مخاطره مذكورة على ملصقه المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية نفسها.

وقالت الشركة في بيان أرسل أخيرا إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز": "نعتقد أنه من غير اللائق أن تفرض ولاية ماساتشيوستس حكمها على العقار، بدلا من الحكم الصادر عن الخبراء التنظيميين والعلميين والطبيين في إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية".

حتى الوقت الذي نشرت فيه هذه المقالة، لم تقدم الشركة بعد أي طلب لرفض الدعوى، على الرغم من أنه كان عليها حتى يوم الجمعة السابع من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، أن تفعل ذلك. أوقفت الشركة كل تسويق لعقار أوكسيكونتين للأطباء في شباط (فبراير) الماضي، وسرحت قسما كبيرا من موظفي المبيعات لديها.

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