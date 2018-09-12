بوتين: على روسيا تنويع العملات في تجارتها الدولية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن على موسكو تنويع العملات الأجنبية المستخدمة في التجارة الدولية وعدم الاقتصار على الدولار الأمريكي في مثل تلك المعاملات.

يزيد البنك المركزي الروسي حصة الذهب واليوان الصيني في خزائنه وسط مخاطر فرض عقوبات أمريكية جديدة قد تستهدف قدرة روسيا على التجارة مع الخارج.