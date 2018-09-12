"سالك" تشتري شركة "مريا" الزراعية الأوكرانية

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) اليوم الأربعاء استحواذها على شركة مريا أجرو الزراعية الأوكرانية وقالت إنها تتطلع إلى القيام بمزيد من الاستثمارات في أوكرانيا.

ولم تكشف عن تكلفة الاستحواذ، لكن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو قال اليوم إنها تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وأشاد بوروشينكو بالصفقة وبإعلان ايكيا السويدية لبيع الأثاث في وقت سابق أنها ستفتح متجرا في أوكرانيا العام القادم كدليل على تنامي ثقة المستثمرين الاجانب في البلاد.

تكافح أوكرانيا لتبديد صورة ترسخ الفساد فيها والتي أثنت لفترة طويلة المستثمرين وحالت دون صرف مساعدات بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

وقال بوروشينكو "قرار سالك الاستحواذ على "مريا أجرو" هو حدث مهم للغاية حقا ويظهر استعداد المستثمرين الأجانب للاستثمار في أوكرانيا والتغيرات الجذرية في مناخ الاستثمار ونهج المستثمرين إزاء بلدنا".

مريا من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا لكنها تخلفت عن سداد التزامات ديون حجمها 1.1 مليار دولار في 2014 ليضع الدائنون أيديهم عليها.

