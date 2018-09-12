النفط يحوم قرب 80 دولارا للبرميل مع تنامي القلق بشأن المعروض

تراجع النفط اليوم بعد أن اقترب من أعلى مستوياته هذا العام إثر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال فقد معروض إيراني مما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج. وبحلول الساعة 09:23 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 23 سنتا عند 78.83 دولار للبرميل بعد أن لامست ذروتها للجلسة عند 79.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو أيار عندما اخترق السعر 80 دولارا. وزادت عقود الخام الأمريكي 35 سنتا إلى 69.60 دولار للبرميل. وقال جوردون جراي مدير أبحاث سوق النفط والغاز في اتش.اس.بي.سي "نعتقد أن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية.