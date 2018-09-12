"جازبروم نفط" تجري محادثات مع "مبادلة" الإماراتية بشأن مشاريع في روسيا والشرق الأوسط

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لجازبروم نفط اليوم الأربعاء إن منتج النفط الروسي يجري محادثات مع مبادلة للبترول الإماراتية بشأن عدة مشاريع محتملة في روسيا والشرق الأوسط.

وأبلغ ديوكوف الصحفيين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا "من السابق لأوانه الحديث عن أي نتائج أو اتفاقات ملموسة."