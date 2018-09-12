مصر تعدل الرسوم الجمركية على بعض الواردات وتضيف أصنافا جديدة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى. نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر أيلول، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الخميس الثالث عشر من سبتمبر. شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع عشرة بالمئة من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها. كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة اثنين بالمئة على ما تستورده "مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال". وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير كانون الثاني 2016.