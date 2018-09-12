3 تحديات تواجه القطاع الصحي في السعودية.. توطين الصناعة أبرزها

قال مشاركون في ملتقى الصحة العالمي الذي تستضيفه الرياض، إن ثلاثة تحديات أساسية تواجه القطاع الصحي في السعودية، تتمثل في ظهور الأوبئة الجديدة، وتوطين الصناعة الطبية، إضافة إلى كبر مساحتها الجغرافية.

وأوضحوا خلال الملتقى، أن توطين الصناعة هو أبرز التحديات، بيد أنهم أشاروا إلى أن رؤية المملكة 2030 ستسهم في جلب الشركات العالمية لتكوين مصانع ومستودعات طبية تسهم في التوطين.

من جانبه، بين مساعد سلوم مسؤول شركة ميدترونيك الإيرلندية الأمريكية، أن برنامج التخصيص الذي تقوده وزارة الصحة السعودية سيسهم في تقديم خدمة أفضل للمرضى، وسرعة التواصل بين الشركات الطبية ومقدمي الخدمات.

وتطرق إلى استراتيجية وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني الخاصة بتوطين الصناعات الطبية، إذ أكد أن الوزارة خطت بمساعدة الجهات المختصة في تسريع توطين صناعة الأجهزة الطبية، مثل أجهزة الأشعة السينية والمقطعية والصوتية، وكذلك البدء في مبادرات تصنيع اللقاحات وبعض الأدوية.

وأضاف، أن الهدف الرئيس من توطين صناعة المواد الطبية في التموين الاستراتيجي هو سهولة الوصول إليها وقت الحاجة ودعم جهود المملكة في التوظيف وجلب المعرفة التقنية للوطن وزيادة الفرص في تكوين بيئة جاذبة للاستثمار والبحث والتطوير.

ولفت إلى تحديث مستوى توطين 60 في المائة من هذه الصناعات كحد أدنى لتفادي إنشاء مصانع تركيب وتغليف فقط، حيث سيتم صناعة بعض المواد الأولية وكذلك بعض القطع الأساسية وتفعيل خدمات ما بعد البيع من تدريب وصيانة في حالات صناعات الأجهزة الطبية.