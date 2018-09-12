«نمو» تميل للاستقرار .. وكميات التداول تصعد 45 %

ارتفعت السوق الموازية “نمو” للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2583 نقطة رابحة ثلاث نقاط، وارتفعت قيم التداول 23 في المائة بنحو 66 ألف ريال لتصل إلى 349 ألف ريال، بمعدل 9.1 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 45 في المائة بنحو عشرة آلاف سهم لتصل إلى 32 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 21 صفقة لتصل إلى 38 صفقة. وارتفع سهما “أبو معطي” بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 9.96 ريال و”ريدان” بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال، مقابل استقرار البقية. وكان الأعلى تداولا “أبو معطي” بقيمة 247 ألف ريال، يليه “ريدان” بقيمة 63 ألف ريال، وحل ثالثا “بحر العرب” بقيمة 17 ألف ريال.