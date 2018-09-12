1.7 تريليون دولار قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الصين

بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الصين 11.8 تريليون يوان (1.72 تريليون دولار) بنهاية تموز (يوليو) الماضي، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس، أنها ستعزز تدابير السيطرة على المخاطر في ذلك النوع من المشاريع، وفقا لـ"رويترز".

يشار إلى أن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ذكرت مطلع الشهر أن مدينة تشونغتشينغ الواقعة جنوب غربي الصين تخطط لتأسيس صندوق بقيمة 50 مليار يوان (7.3 مليار دولار) للمساعدة في تطوير قطاع أشباه الموصلات.

وقالت "شينخوا"، إن الصندوق سيقدم ما يصل إلى 20 مليون يوان لمشروعات الدوائر المتكاملة التي يصل حجم الالتزامات الاستثمارية فيها إلى 500 مليون يوان، وما يصل إلى خمسة ملايين يوان للمشروعات التي يصل حجم الالتزامات الاستثمارية فيها إلى 20 مليون يوان.

وذكر التقرير أن تشونغتشينغ ستقدم ما يصل إلى 20 مليون يوان لدعم البحث والتطوير سنويا لمركز قومي متكامل للابتكار في مجال الدوائر وتأسيس منصة خدمات عامة تزود الشركات بخدمات من بينها أدوات التصميم الإلكتروني المميكنة وقاعدة لبيانات الملكية الفكرية.