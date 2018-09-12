ضغوط سوقية تتراجع بأسعار الفضة لأدنى مستوى في 30 شهرا

هبط الذهب أمس، مع استئناف الدولار ارتفاعه في ظل عزوف عن المخاطرة مع اقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية واحتمالات تصعيد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتعرضت الفضة لضغوط سوقية أيضا وهبطت إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، وفقا لـ"رويترز".

ومنذ أن بلغ مستوى ذروة في نيسان (أبريل) الماضي، هبط الذهب بأكثر من 12 في المائة، حيث قادت حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الدولار بدلا من الذهب الملاذ الآمن التقليدي.

هبط السعر الفوري للذهب 0.5 في المائة إلى 1189 دولارا للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة لتسجل 1194.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقابل سلة عملات كبرى على الرغم من انحسار المخاوف بشأن الديون الإيطالية والارتفاع الوجيز الذي حققه الجنيه الاسترليني بفعل آمال التوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال البريطاني مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الصادرة الأسبوع الماضي قد رسخت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك للمرة الثالثة هذا العام مع تكهنات بزيادة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويزيد رفع الفائدة عوائد السندات، ما يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد ويعزز الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3 في المائة في المعاملات الفورية لتسجل 14 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 783.90 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.7 في المائة إلى 967.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو 12 أسبوعا عند 991.15 دولار.