«ساب» ينضم إلى واحدة من كبرى مبادرات قواعد البيانات المتسلسلة «بلوك تشين» في العالم

انضم البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى تحالف شركة البرمجيات العالمية بلوك تشين "آر ثري " R3 واسعة النطاق. ويعد "ساب" أول بنك في السعودية ينضم لهذه المبادرة، حيث يحتل "ساب" دوما موقعا رياديا في تقديم الحلول الرقمية ذات القيمة المضافة لعملائه وهذه هي خطوة أخرى في هذا الاتجاه.

وبهذه المناسبة صرح ديفيد ديو ـــ العضو المنتدب في "ساب" ـــ قائلا: "نحن سعداء جدا بانضمامنا إلى "آر ثري" R3 الذي يضم "ساب" إلى قمة الابتكارات المالية العالمية، مما يوفر لعملائنا مزايا رفيعة المستوى في سرعة تنفيذ المعاملات والأمان المعتمدة على حلول شركة دي إل تي DLT.

وصرح ديفيد ئي روتر- الرئيس التنفيذي لشركة آر ثري R3 قائلا: "باعتباره أحد البنوك الدولية الرائدة في المملكة فإن انضمام "ساب" بخبراته الواسعة إلى التحالف لا تقدر بثمن بالنسبة إلى شركة آر ثري R3، وباستخدامه منصة شبكة كوردا، سيتمكن "ساب" من المشاركة بفاعلية والعمل على تطوير حلول تعتمد على قواعد البيانات المتسلسلة "بلوك تشين" لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائه".

ويعد "ساب" أحد البنوك التجارية الرائدة في المملكة، وقد تم اختياره من قبل مجلة "جلوبال فاينانس" كأفضل بنك للتمويل التجاري في السعودية للسنة العاشرة على التوالي وأفضل بنك لتمويل سلسلة التوريد في الشرق الأوسط لعام 2018. كما تم اختيار "ساب" أيضا من قبل مجلة "يوروموني" كأفضل بنك في تمويل التجارة لعام 2018 في السعودية للسنة الثانية على التوالي وتم الإعتراف به على نطاق واسع باعتباره البنك التجاري المتميز في السعودية.

"آر ثري" R3 هي شركة برمجيات تعمل من خلال شبكة تضم أكثر من 200 عضو وشريك وتشمل عدة صناعات من القطاعين العام والخاص لتطوير منصة كوردا Corda وهي منصة "بلوك تشين" المفتوحة المصدر، وشبكة كوردا إنتربرايز Corda Enterprise، وهو إصدار تجاري من كوردا لاستخدام الشركات. وتعد "كوردا" منصة "بلوك تشين" الوحيدة في العالم والمصممة لتسجيل وإدارة ومزامنة العقود والبيانات المتبادلة الأخرى بين الشركاء التجاريين لتلبية الاحتياجات المعقدة لأكبر المؤسسات المالية في العالم.