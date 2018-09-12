«المواصفات» توضح: مواد حافظات الشاي والقهوة آمنة

إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتواء حافظات الشاي والقهوة "الترامس" على مواد غير آمنة، توضح هيئة المواصفات والمقاييس أن النقطة السوداء التي تظهر في بعض الحافظات هي عبارة عن قطعة دائرية الشكل تضعها بعض الشركات المصنعة في الحيز المفرغ من الهواء بين طبقتي الزجاج للحافظة بغرض التثبيت.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك القطعة لا تلامس السائل المراد حفظه، ولا تشكل تهديدا لسلامة المستهلك عند استخدام الحافظات بالشكل المعتاد، وتطمئن عموم المستهلكين أن التهديد المحتمل من مثل هذه الحافظات يقتصر فقط عند تعرضها للكسر، ويتمثل في "التعرض لجروح، التعرض لحروق من السوائل، استنشاق المادة المصنعة منها قطعة التثبيت بشكل مباشر". كما توصي الهيئة المستهلكين في حال انكسار الحافظات بالتخلص منها بالشكل المناسب وذلك بوضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق قبل التخلص منها في حاويات النفايات. وضمن مبادرتها الاستراتيجية في برنامج سلامة المنتجات قامت الهيئة بسحب 174 عينة من حافظات الشاي والقهوة "الترامس" لإجراء الاختبارات اللازمة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والتأكد من عدم وجود أي تهديد على سلامة المستهلك. وأظهرت نتائج الاختبارات عدم مطابقة 14 في المائة من تلك العينات لاحتوائها على نسب متفاوتة من مادة الأسبستوس في قطعة التثبيت. كما توضح الهيئة أن مادة الأسبستوس من المواد المحظور استخدامها في السعودية، وفي حال ثبوت وجود أي نسبة من هذه المادة في قطعة التثبيت، يتم إبلاغ الجهات الرقابية لاستدعاء المنتج من الأسواق ومنعه من الدخول للأسواق السعودية، واستكمال الإجراءات النظامية في حق المخالف.

ودعت هيئة المواصفات المستهلكين لزيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على المنتجات غير المطابقة، وإبلاغ وزارة التجارة في حال ملاحظة وجودها في الأسواق، حيث تقوم الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وبشكل دوري بنشر نتائج مطابقة السلع مدعمة بالصور للمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة.