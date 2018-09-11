النيكل يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر بفعل التوترات التجارية

سجل النيكل أقل مستوى في ثمانية أشهر، بينما هوى الزنك إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء وسط مضاربات على الهبوط في ظل استمرار المخاوف التجارية الدولية وهبوط أسعار الصلب.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي من أنه مستعد لفرض رسوم جمركية إضافية على جميع الواردات القادمة من الصين عمليا، بينما تستعد الصين لمطالبة منظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل بالسماح بفرض عقوبات على الولايات المتحدة.

وانخفض النيكل في العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.5 بالمئة إلى 12 ألفا و230 دولارا للطن بعد أن كان بلغ 12 ألفا و165 دولارا، وهو أدنى مستوياته منذ 29 ديسمبر كانون الأول العام الماضي.

وهبط الزنك في عقود ثلاثة أشهر 2.9 بالمئة ليغلق عند 2311 دولارا للطن، وهو أدنى مستوى منذ 16 أغسطس آب.

وتخلى النحاس عن المكاسب المبكرة التي كان قد حققها وأغلق منخفضا 0.9 بالمئة عند 5859 دولارا للطن، بينما نزل الرصاص 3.1 بالمئة إلى 1965 دولارا للطن بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 16 أغسطس آب عند 1957.50 دولار للطن.

وانخفض القصدير 0.2 بالمئة إلى 19 ألفا و45 دولارا للطن.