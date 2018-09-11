انخفاض الأسهم الأمريكية وسط استمرار المخاوف التجارية

سجلت الأسهم الأمريكية بعض الانخفاض في بورصة نيويورك للأوراق المالية عند افتتاحها اليوم، متأثرة بالمخاوف من تصاعد الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

وبحسب مؤشرات وول استريت، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 15.93 نقطة بما يعادل 0.06 في المئة ليفتح عند 25841.14 نقطة، كما نزل مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 5.56 نقاط أو 0.19 في المئة مسجلًا 2871.57 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 29.29 نقطة أو 0.37 في المئة إلى 7894.87 نقطة .