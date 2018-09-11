بوينج ترفع توقعاتها بالنسبة لصفقات بيع الطائرات للصين خلال السنوات العشرين المقبلة

رفعت شركة بوينج الأمريكية للطائرات توقعاتها بالنسبة لصفقات بيع الطائرات للصين على مدار السنوات العشرين المقبلة بنسبة 6.2% بالرغم من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتتوقع بوينج في الوقت الحالي أن تشتري الصين 7690 طائرة بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة. وتفوق تقديرات بوينج الحالية توقعاتها العام الماضي التي كانت تشير إلى بيع 7240 طائرة للصين.

وذكر راندي تينسيث نائب رئيس شركة بوينج للطائرات التجارية لشئون التسويق أن معدل النمو في الصين، التي من المتوقع أن تصبح قريبا أكبر سوق للطائرات في العالم، سيكون مدفوعا بنمو الطبقة الوسطى في البلاد، والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن المتوقع أن تتضاعف مرة أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال تينسيث في بيان إن "مستقبل الطيران التجاري في الصين مثير للغاية".

وتكافح بوينج ومنافستها الرئيسية أيرباص لزيادة حصتهما السوقية في الصين. وأقامت الشركتان مصانع لتجميع الطائرات في البلاد.