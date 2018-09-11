مجلس الوزراء يعرب عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة. وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية وأعرب عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440 انفراجا لمختلف الأزمات وانهاء لبؤر التوتر التي يشهدها العالم وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

ونوه مجلس الوزراء بتميز العلاقات بين السعودية وباكستان وحرص الجانبين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وهنأ في هذا السياق الرئيس الدكتور عارف علوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لباكستان. وبين أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف ناديا رياضيا والهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولأفغانستان حكومة وشعبا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل وأكد المجلس في هذا السياق تضامن المملكة ووقوفها مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب.

وفي الشأن المحلي عبر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الـ 54 لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017 أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي. معربا عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018م من قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.

وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقارير السنوية لكل من : وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والهيئة العامة للطيران المدني عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - الموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين السعودية وأذربيجان وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - الموافقة على اتفاقية بين السعودية وروسيا للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

4 - تفويض رئيس مجلس هيئة السوق المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412 وذلك على النحو الوارد تفصيلا في القرار وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

6 - قيام إدارة مشروع السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.

7 - تعديل المادة (25) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431 وذلك على النحو الوارد في القرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

8 - الموافقة على ضوابط مساكن العمال خارج العمران وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.

9 - الموافقة على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقا لنظامها الأساس.

الترقيات

ترقية محمد الشعيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الـ 15 بأمانة المنطقة الشرقية.

ترقية الدكتور عبدالله البصيري وعبدالرحمن السحيباني ومحمد المطرفي والدكتور عبدالعزيز بن صقر إلى وظيفة (سفير).

ترقية الأمير منصور بن ثنيان ويوسف الضبيعي وإبراهيم الراضي وعبدالله أبو راس وعساف السويلم والدكتور مانع الخامسي إلى وظيفة (وزير مفوض).