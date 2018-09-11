سوء جودة الهواء السبب في وفاة 400 ألف شخص سنويا

قالت محكمة المراجعين الأوروبيين اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بما يكفي من حيث التطبيق والمراقبة لتحسين جودة الهواء.

وجاء في تقرير جديد للمحكمة أن هذا الإخفاق له عواقب إنسانية واقتصادية كبيرة، تشمل نحو 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا.

وقال يانوس فيجشوفسكي العضو بالمحكمة الذي، ترأس فريق إعداد التقرير في مؤتمر صحفي" تلوث الهواء أكبر خطر بيئي على الصحة في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف" خلال العقود الاخبرة ساهمت السياسات الأوروبية في خفض الانبعاثات، ولكن جودة الهواء لم تتحسن بنفس الوتيرة، كما أنه مازال هناك تداعيات كبيرة على الصحة العامة".

ويأتي صدور التقرير في الوقت الذي تخضع فيه قواعد جودة الهواء في الاتحاد الأوروبي لمزيد من التدقيق.

وأشار التقرير إلى أن سوء جودة الهواء يزداد في الدول الواقعة بشرق أوروبا، في المدن والمناطق التي مازال يستخدم فيها المستهلكون الوقود الصلب للتدفئة واحتياجات الطاقة الأخرى.