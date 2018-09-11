تعليق تداول سهم "الوطنية للبناء والتسويق"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق ابتداءً من اليوم الثلاثاء 01 /01 /1440 هـ الموافق 11 /09 /2018م ، ويأتي تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق ذلك لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية (نتائج الربع الثاني لعام 2018م) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9 /4 /1439هـ) الموافق (27 /12 /2017م).
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