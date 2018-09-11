"سابك" توقع مذكرة تفاهم مع حكومة فوجيان الإقليمية في الصين

اعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة فوجيان الإقليمية في جمهورية الصين، وتحدد المذكرة أُطر التعاون بين الطرفين لتمكين شركة (سابك) من تطوير مجمع للبتروكيماويات، يكون موقعه في منطقة فوجيان، علما بأن المذكرة غير محددة المدة.