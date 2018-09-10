الأسهم الإيطالية تقود أوروبا صعودا مع انحسار مخاوف الميزانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بفعل موجة صعود في الأسهم الإيطالية والبنوك وسط مشاعر ارتياح إثر تصريحات لوزير المالية الإيطالية خففت بواعث القلق بشأن خطط الإنفاق الحكومي.

واستهل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي معاملات الأسبوع استهلالا قويا بصعوده 0.5 بالمئة بعد أن أغلق يوم الجمعة قرب أدنى مستوى إقفال له منذ أوائل ابريل نيسان.

وزاد المؤشر داكس الغني بشركات التصدير 0.2 بالمئة في حين قفز المؤشر الإيطالي الرئيسي 2.3 بالمئة مسجلا أكبر مكاسبه في ثلاثة أشهر.

لكن المخاوف من مرحلة جديدة في حرب التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على المعنويات.

فقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من يوم الجمعة من أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على جميع الواردات القادمة من الصين تقريبا ملوحا برسوم على سلع إضافية قيمته 267 مليار دولار إلى جانب سلع قيمتها 200 مليار دولار من المقرر فرض رسوم عليها في الأيام المقبلة.

وارتفع سهم أوني كريديت 4.9 بالمئة بعد أن قال رئيس مجلس إدارته إن البنك، وهو أكبر بنوك إيطاليا من حيث الأصول، سيعكف على تقييم خياراته الاستراتيجية في إطار تخطيطه للعام 2019. وكان يرد على سؤال عن اندماج محتمل مع سوسيتيه جنرال.