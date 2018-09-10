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أخبار اقتصادية- محلية

النقل العام : لا يحق لمكاتب تأجير السيارات والتطبيقات تصوير الهوية الوطنية

"الاقتصادية" من الرياض

#هيئة_النقل_العام : لا يحق لمكاتب تأجير السيارات و تطبيقات تأجير السيارات ومكاتب الشحن تصوير الهوية الوطنية وذلك بحسب لوائح هيئة النقل العام وأنظمة الأحوال المدنية. وتهيب الهيئة بالجميع الوعي بحقوقهم المكفولة لهم نظاما

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