النقل العام : لا يحق لمكاتب تأجير السيارات والتطبيقات تصوير الهوية الوطنية

#هيئة_النقل_العام : لا يحق لمكاتب تأجير السيارات و تطبيقات تأجير السيارات ومكاتب الشحن تصوير الهوية الوطنية وذلك بحسب لوائح هيئة النقل العام وأنظمة الأحوال المدنية. وتهيب الهيئة بالجميع الوعي بحقوقهم المكفولة لهم نظاما