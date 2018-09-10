"دبي" أعلى الوجهات الدولية المنطلقة من "الرياض" .. ورفع عدد الرحلات إلى 28 أسبوعيا

تصدرت مدينة دبي أعلى الوجهات الدولية من مطار الملك خالد الدولي في الرياض حيث بلغ عدد الركاب خلال 8 أشهر فقط على جميع الخطوط قرابة 1.25 مليون وبأكثر من 8300 رحلة. كما أعلنت شركة مطار الرياض عن تشغيل رحلة يومية رابعة لشركة طيران الإمارات من الرياض إلى دبي بمجموع 28 رحلة أسبوعية.