أمانة المدينة المنورة تستعيد مليوني متر مربع لأراضي حكومية تم الاعتداء عليها

استعادت أمانة منطقة المدينة المنورة بمساندة الجهات الأمنية (2.236.422) م2 من الأراضي الحكومية تم الاعتداء عليها خلال شهر ذي الحجة وذلك من خلال البناء والتسوير وعمل الحواجز الترابية والأسلاك الشائكة. وأوضح وكيل الأمين لشئون البلديات بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس سعود العنزي أن الفرق الرقابية في عدد من البلديات الفرعية نفذت جولات ميدانية وتم ضبط أكثر من 37 اعتداء على الأراضي الحكومية والبناء عليها دون وجود مستمسك نظامي.

وأضاف العنزي أنه يجري تطبيق الغرامات المستحقة وفقا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين. مضيفا أن أمانة منطقة المدينة المنورة تستقبل البلاغات عما يلاحظ من تعديات من خلال الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android وApple store) أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .