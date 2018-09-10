القويز: فتح «نمو» بشكل كامل للمستثمرين قد يهدد منظومة السوق

أكد محمد القويز رئيس الهيئة السعودية للسوق المالية؛ أن فتح السوق الموازية "نمو" بشكل كامل للمستثمرين سيحل إشكالية السيولة، ولكن قد يولد إشكالية أخرى في أجزاء المنظومة المختلفة.

وقال خلال "ملتقى الإدراج في السوق المالية" الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع شركة السوق المالية "تداول" أمس، "دخول المستثمرين بشكل كامل سيرفع التداولات ويصبح هناك خطر كبير في حماية أطراف المنظومة من مصدرين ومستثمرين، وإذا حصل أي تعثر في عنصر الحماية أو للمساهمين فإنه قد تخسر أطراف المنظومة كافة دون رجعة".

وأشار إلى أن إدراج مزيد من الشركات في السوق المالية الرئيسة أو الثانوية يسهم في زيادة مستويات السيولة في السوق وتعميقها، وتحسين مؤشر السوق وزيادة جاذبيتها، كما يمكن الملاك من الحصول على تمويل أفضل من المصارف بشروط أحسن وبضمانات أقل، نتيجة طمأنينة المصارف لحوكمة وسلامة أوضاع الشركة المدرجة.

وذكر القويز أن السوق المالية السعودية أصبحت مدرجة في المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات الأداء في السوق، مؤكدا أن هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على أداء السوق السعودية، وباتت قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب بصورة أفضل.

وأضاف "بدأنا نشهد مزايا دخول هؤلاء المستثمرين للسوق السعودية، كما جعلت من سوقنا أكثر نضجا، وستصبح إحدى الأسواق الأكثر تطورا في المنطقة".

من جهته، بين عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الجهود المثمرة في عمليات تطوير اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، أسهمت في منح الشركات مساحة أوسع من الخيارات سواء على مستوى الطرح والاكتتاب والتخصيص أو على مستوى إجراءات الطرح ودراسته، وهو ما يشجع على إدراج الشركات في السوق المالية، وما يحمله ذلك من بعد استراتيجي على مستوى المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة "تداول"، أن الشركة تتابع اليوم سوق "نمو"، بشكل جيد، من حيث الإجراءات النظامية المتبعة للإدراج وكذلك للشركات التي تفكر في الإدراج، مضيفا "نقدم حزما تحفيزية للشركات من أجل الإدراج بشكل مناسب".

وكان الملتقى قد عقد عدة جلسات علمية حول جاهزية الشركات العائلية للإدراج بالسوق المالية، والحياة ما بعد الإدراج، والانضمام للمؤشرات العالمية، شارك فيها عدد من خبراء الأسواق والمستشارين الماليين، مؤكدين أن الإدراج يهدف لتطوير وتعميق السوق وزيادة حجم السيولة فيها.

وقالوا إن عملية الطرح بالسوق أصبحت حاليا أسهل وأقل تعقيدا من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق، حيث هدفت الهيئة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف والوقت أمام الشركات من أجل استقطاب أكبر عدد من الشركات.