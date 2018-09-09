موانئ: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال أغسطس

بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس 2018م، (22.41) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 1.39% عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق والبالغة (21.86) مليون طن، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

في حين بلغ عدد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس 2018م، (519) ألف حاوية، وبلغ عدد السفن (1089) سفينة، فيما بلغ عدد الركاب (160) ألف راكب، وبلغ عدد العربات (47) ألف عربة، وبلغ عدد المواشي (1.49) مليون رأس من الماشية.

يذكر أن "موانئ" تسعى على تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.