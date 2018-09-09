انخفاض أذونات وسندات الخزينة الأردنية 8.5% خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي

انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة خلال الأشهر الـ 8 الأولى بنسبة 8.5%، بمقدار 225 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني بلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2018م حتى الثاني من الشهر الحالي 2.4 مليار دينار أردني، مقارنة مع 2.625 مليار دينار أردني في الفترة نفسها من العام 2017م.