مؤسس مجموعة علي بابا سيعلن اجراءات خلافته من دون أن يتقاعد

ذكرت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الالكترونية أن مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي جاك ما سيعلن الاثنين الاجراءات المقررة لخلافته لكنه لن يتقاعد فورا من عمله.

ونفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي تملكها مجموعة علي بابا، الأنباء التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الجمعة وتفيد أن جاك ما أحد أكبر أثرياء الصين سيتخلى الاثنين عن مهامه.

وكتبت المجموعة في الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ، أن جاك ما سيكشف الاثنين عن "استراتيجية لخلافته" لكنه سيبقى رئيسا تنفيذيا للمجموعة حتى إشعار آخر.

وكان جاك ما تخلى في 2013 عن الإدارة العامة لعلي بابا.

وصرح جاك ما لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنه ينوي تكريس وقته لأعمال خيرية في قطاع التعليم لكنه سيواصل تقديم المشورة للمجموعة.

وقال ناطق باسم مجموعة علي بابا إن التصريحات التي أدلى بها جاك ما للصحيفة "اخرجت من سياقها وفي الواقع خاطئة".

وتعذر الاتصال بالمجموعة على الفور للتعليق على هذه المعلومات.

لكن الناطقة باسم الصحيفة الأميركية ايلين مورفي قالت إن نيويورك تايمز "تصر" على معلوماتها.

وجاك ما المدرس السابق للغة الانكليزية الذي يوصف بأنه "عصامي حقيقي"، يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أصحاب الثروات في العالم حسب وكالة بلومبرغ ويملك ما يقدر بأربعين مليار دولار.

وكانت قيمة "علي بابا" في بورصة نيويورك تبلغ 420 مليار دولار الجمعة.

ويعمل في مجموعة علي بابا التي تأسست في 1999 حوالى 85 ألف موظف ويبلغ حجم أعمالها السنوي 40 مليار دولار. وتهيمن منصتاها للتجارة الالكترونية "تاوباو" و"تي مول" على ستين بالمئة من سوق الصين.

ولهذه المجموعة وجود أيضا في قطاع المعلوماتية والسينما والمال.

وكان ما تحدث في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ بثت الجمعة عن خطط لاعتزاله العمل، مؤكدا أنه يريد السير على خطى مؤسسة مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس، الذي كان من أهم العاملين في قطاع الأعمال الخيرية.

وقال "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن اتعلمها من بيل غيتس. لن أتمكن من أن أصبح بالدرجة نفسها من ثرائه لكن هناك شيئا واحدا يمكنني أن أفعله أفضل منه هو التقاعد مبكرا".

ونقلت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن ما أنه طلب من مسؤولي شركته عندما التقاهم قبل عشر سنوات العمل ليروا "ماذا يمكن لعلي بابا أن تفعل من دوني".

وأضافت أن جاك ما سيزور روسيا الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات متعلقة بعمل مجموعته، كما سيزور جنوب افريقيا وسيلقي خطابا أمام مستثمرين في منتصف إيلول/سبتمبر.