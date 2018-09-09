2.85 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية الصينية خلال 8 أشهر

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للجمارك، أمس السبت، أن تجارة البضائع الصينية ارتفعت بنسبة 9,1 % على أساس سنوي لتسجل 19,43 تريليون يوان (نحو 2,85 تريليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأشارت النتائج الصادرة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 5.4 % على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين إلى 10,34 تريليون يوان، مقابل نمو للواردات بنسبة 13,7 % لتسجل 9,09 تريليون يوان، ما أسفر عن فائض تجاري يقدر بـ 1,25 تريليون يوان.

وارتفعت الصادرات في شهر أغسطس بنسبة 7.9 %، فيما قفزت الواردات بنسبة 18.8 %.

وشهدت تجارة الصين مع الشركاء التجاريين الرئيسيين ارتفاعًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث قفزت التجارة مع الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر للبلاد بنسبة 6.2 %، وزيادة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورابطة الآسيان بنسبتي 5.9 % و 11.8 % على التوالي.

أما إجمالي حجم التجارة الصينية مع الدول المشمولة بمبادرة الحزام والطريق فقد بلغ 5.31 تريليون يوان، بارتفاع بنسبة 12 % على أساس سنوي، بمعدل 2.9 نقطة مئوية أسرع من معدل النمو الوسطي.